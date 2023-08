Titul si počítá, medaili ale nemá. Přežiju to, usmívá se legendární obránce

Tým kolem Romana Čechmánka, Antonína Stavjani či Alexeje Jaškina zažil převratnou sezonu po postupu mezi elitu. V sezoně 1994/95 nejprve opanoval základní část, načež v následném play off ve finále zdolal Zlín. Pro mnohé obrovské překvapení, neboť nováček soutěže zastínil naprosto všechny.

„První vzpomínka je právě na dobu, kdy šel Vsetín spolu se Slavií do extraligy. Osudy obou klubů byly poté trochu rozdílné. Ale kdo by to tušil, jak dopadne hned ta první sezona," vzpomíná hokejový expert Sport.cz Jan Škvor.