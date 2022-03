Tomášek proti Liberci boduje. Snažím se využít sebevědomí, říká

„Chceme sérii ukončit už teď v Liberci, není na co čekat. Je před námi jedinečná příležitost. Určitě čekáme, že půjde o nejtěžší krok," řekl Tomášek, který s parťáky třetí duel pod Ještědem rozhodl v přesilové hře v poslední minutě základní hrací doby. „Hraje se do poslední sekundy a jsem strašně rád, že jsme cestu k vítězství našli my. Ukázala se naše síla. Poučili jsme se i z let minulých. Hrozně moc si toho ceníme, ale naše práce nekončí. Postup si ještě musíme zasloužit," poznamenal.

Už před rokem měl na Liberec spadeno, jenže v semifinále si proti němu připsal v sedmi zápasech jen dva kanadské body a Sparta se Severočechy opět bolestivě vypadla. Letos mu Bílí Tygři chutnají mnohem víc. Zatím zaznamenal osm kanadských bodů.

„Už v prvním zápase mi to tam napadalo, snažím se formu udržet, využít sebevědomí a pomoci týmu. Jsem rád, že to vychází a doufám, že budu pokračovat dál. Líbí se mi, že máme v týmu dobrou atmosféru a spoustu zkušených kluků, takže za to může vzít opravdu kdokoliv," konstatoval.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Autor prvního gólu Tomáš Pavelka ze Sparty.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Když vloni v únoru Tomášek oslavil pod Ještědem své 25. narozeniny v základní části čtyřmi kanadskými body, prohlásil: „Hlavně jsme chtěli v Liberci vyhrát, máme s ním trochu negativní bilanci," přiznal pifku na Severočechy, kteří Spartu vyřadili v play off čtyřikrát za sebou.

Naposledy loni, kdy Sparta s Bílými Tygry vypadla 3:4 na zápasy. V aktuální sezoně však dělá vše, aby jim palčivý konec sezony vrátil. „Tomas hraje neskutečně. Je neuvěřitelné, jak dokáže v obtížné pozici vymést horní část branky. David je pro nás velkou posilou do klíčové fáze sezony, jsme jedině rádi, že ho v týmu máme," chválil svého parťáka útočník Miroslav Forman po prvním mači, ve kterém se Tomášek zaskvěl pěti kanadskými body. Další branku přidal i ve druhém domácím střetu. A dvakrát bodoval i v pátek.

Zdatně mu sekunduje parťák ze druhé sparťanské formace Filip Chlapík. Jemu se proti bílým šelmám v této sezoně vůbec daří. V základní části se Severočechy zaznamenal osm kanadských bodů, v semifinále zatím dalších pět.