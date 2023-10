TOP KURIOZITY: Úsměvné momenty extraligy? Hrenákův dárek nebo blázinec v Olomouci

To už hrajeme play off? Ne, ale hokejisté Olomouce a Litvínova si přesto po konci utkání 13. kola (2:1) nepodali ruce. Zakázali jim to rozhodčí, kteří se báli, že by mohlo dojít na další hromadnou bitku. Ta totiž nastala hned po závěrečné siréně a trvala dlouhé dvě minuty. Pětiminutové tresty obdrželi domácí Káňa s Rutarem a hostující David Kaše se Zemanem.