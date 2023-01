Odvoláním trenéra to nekončí. Boleslav mění hráče s Hradcem

„Přiznávám, že mě to překvapilo. Ale je to, jak to je. Boleslav má dobrý tým, který by měl hrát na úplně jiných příčkách," poukazuje syn vítěze Stanley Cupu z roku 1990 Petra Klímy na fakt, že Bruslařský klub se nachází až na dvanáctém místě jen s dvoubodovým polštářem na poslední Kladno.