Tři stovky fandů třineckého hokeje slavily titul u velkoplošné obrazovky

"Třinec! Třinec! Zlato! Hattrick," to byla hesla, která diváci na náměstí po závěrečném hvizdu skandovali. Atmosféra před velkoplošnou obrazovkou gradovala během zápasu. "Je ale škoda, že nehrajeme doma. Těšíme se na kluky, až dorazí domů. Pak to oslavíme pořádně," řekl ČTK jeden z fanoušků Ocelářů.

Termín návratu je zatím nejasný. Podle neoficiálních zpráv by se hokejisté měli z Prahy do Třince vracet ještě během noci. "V tuto chvíli nevíme, jak to dopadne," řekla ČTK deset minut před závěrečným hvizdem mluvčí klubu Dita Ondrejková. "V plánu je ale noční návrat," doplnila. V tomto případě by pak autobus s hokejisty měl do Třince dorazit okolo 04:00.