GLOSA: Nejlepší trenér a dokonale sladěný tým. Proto Třinec vládne

A výsledek? Hned v další sezoně došel tým do finále, kde i kvůli absenci zraněného nejproduktivnějšího hráče týmu Martina Růžičky prohrál (1:4) s Kometou Brno. Byl to ale poslední nezdar. Všechny další série play off Oceláři ovládli. Včetně té zatím poslední se Spartou.

Varaďova defenzivní taktika v play off soupeře štvala. Ovšem vyšla, což je pro třineckého buldoka to jediné, co jej zajímá. „Tyhle úspěchy jsou odrazem práce, která se tady dělá a charakteru kluků, kteří tady hrají. Jakmile se přiblíží play off, tak každý přesně ví, co po něm trenér chce, a dělá to, co má," řekl kapitán týmu Petr Vrána, který společně s třinácti dalšími spoluhráči pamatuje mistrovské oslavy už po sezoně 2018/2019.