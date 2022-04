Loučící se Varaďa brečel dojetím! Povedlo se nám něco neskutečného, jásal po mistrovském hattricku

Přestože písecký rodák naposledy chytal od úvodní minuty 8. března a v play off naskočil jen do dvou duelů; včetně pátého finále; jako náhradník, před vyprodanou O2 arenou působil mimořádně jistě a sebevědomě a spoluhráčům před sebou dodával klid.

„Od toho jsem byl celou dobu připraven, abych tým podržel. Byl to vabank, ale neměl jsem co ztratit. Kdyby to nevyšlo, měli jsme ještě jeden pokus. Celý zápas jsem měl ale stres, abych to klukům nepokazil, když celé play off dřeli," řekl pro O2TV Mazanec.