ANTOŠOVA BŘITVA: Série Sparty s Třincem je reklamou na hokej! Pražané to budou mít hrozně těžké

V sestřizích z NHL obdivujeme a divíme se, co všechno tam brankáři dokážou chytit, ale to, co předváděli sparťan Kuba Kovář s třineckým Ondřejem Kacetlem v pondělí, bylo taky něco úžasného.

Stejně tak mě hrozně baví divácká návštěvnost na všech stadionech. Ti, kteří dorazili na zápasy Sparty s Třincem do O2 areny, si odnesli úžasný zážitek. Dlouho jsem u nás neviděl tak rychlý hokej, který praktikovala obě mužstva. Byl to prostě moderní hokej, byť s řadou nepřesností. Ale s obrovským nasazením a urputností se prosadit, což každého baví.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Třinecká radost po vítězném gólu na ledě Sparty.Foto : Ondřej Deml, ČTK

A pak ty zvraty... Konkrétně v sérii Hradce Králové s Libercem. Mountfield v prvním čtvrtfinále necelých pět minut před koncem třetí třetiny vede, nakonec ale prohraje o dva góly, což musela být velká psychická rána. Druhý den má Hradec dvoubrankový náskok, přijde o něj, ale nakonec to urve. Přesně tohle je play off a zážitky, které všichni milujeme. Přesně proto stojí za to vyrazit na zimák.

Individuální výkony některých hráčů jsou balzámem pro duši každého fanouška. Z Třince se mi moc líbí Kuba Jeřábek s Andym Nestrašilem. Přihrávka Horáka Sobotkovi před pondělním druhým gólem Sparty? Jak si počká, nechá přejet soupeře a pak dá přesnou žábu? Úžasný!

Série Sparty s Třincem je prostě reklamou na hokej. Diváci na stadionu i ti u televize nevědí, co nastane další vteřinu. Oba týmy jsou strašně silné a jediná chybička může zásadně ovlivnit vývoj zápasu. A když už to vypadá na gól, přijde neskutečný zásah brankáře. Nebojím se říct, že se to hodně podobá zápasům NHL.

Musím se přiznat, že jsem Třinec podceňoval. Říkal jsem si, že už nebude tak silný jako v předešlých letech. Základní část neměl dobrou, i když v jeho hře se objevovaly náznaky. Když potřebovali, dokázali si dát puk o mantinel a rychle s ním vybruslit. Stejně mi tam ale něco chybělo.

Když jsem teď viděl jeho zápasy na Spartě, musel jsem si přiznat: „Ty jo, vždyť oni jsou zpátky!" Sice přišli o minulé opory, tým ale doplnili jinými hráči; třeba obráncem Kaňákem nebo útočníky Voženílkem s Kurovským; a stejně to znovu funguje. Bylo neskutečné vidět, jak aktivně šli Oceláři do zápasů. Pokud si totiž pustíte zápas Třince ze základní části a ten z play off, jde o úplně jiné mužstvo. Sparta to bude mít hrozně těžké.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Zleva Adam Smith ze Třince inkasuje hit od Ondřeje Mikliše ze Sparty.Foto : Ondřej Deml, ČTK

Střelecky zatím v play off mlčí nejlepší kanonýr základní části Daňo, u Sparty je bez bodu její kapitán Řepík. Zásadní jsou teď výkony v uvozovkách druhořadých hráčů - třeba Voženílek s Kurovským v Třinci, na druhé straně hraje výborně Kaše, který neměl dobrou základní část. I v tom je krása play off.