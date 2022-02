Třinec bez Varadi znovu prohrál. Hezké góly chybí, musíme si pomoct těmi špinavými, nabádá Marek Zadina

Do sestavy domácího týmu po dlouhé cestě z Pekingu naskočila reprezentační dvojice David Musil a Tomáš Kundrátek, o vyztužení domácí defenzivy se především v první třetině ale vůbec nedalo hovořit. „Byly tam velké individuální chyby vzadu. Vůbec se nám, i mě, nedařilo zastavovat liberecké nájezdy," přiznával Kundrátek, kolem něhož před první brankou Liberce profrčel Jan Ordoš až příliš snadno. „Ta první třetina z mojí strany určitě vypadala, že jsem se necítil moc dobře. Ale nemůžu to na nic svádět. Jsme profesionálové, musím se umět připravit. Bohužel ta první třetina se mi nevyvedla," říkal třinecký bek.

Třinec prohrál první dvacetiminutovku 0:2 a to sudí hostům ještě jeden gól neuznali kvůli postavení hráče v brankovišti. Nepomohla ani trenérská výzva. „To už by bylo otřesné," připustil Kundrátek.

Byl jsem přesvědčený, že to byl regulérní gól," zdůvodňoval využití opravného prostředku trenér Liberce Patrik Augusta. Sudí ale libereckou touhu nenaplnili a po shlédnutí videa a dlouhé poradě setrvali u původního rozhodnutí třetí branku Severočechů neuznat.

„Natlačil jsem se tam, oni si puk, podle toho, co jsem viděl na kostce, do branky srazili sami. Rozhodčí své rozhodnutí zdůvodnili to tím, že jsem byl v brankovišti," krčil rameny Ordoš.