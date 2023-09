Třinec bude útočit na rekord Vsetína. Je to motivace, ale nesmíme se k tomu upínat, říká Růžička

Pokud se to slezskému týmu podaří, vyrovná i další rekord Vsetína. A to v počtu šesti mistrovských titulů v samostatné extralize (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2001). „Motivace je to obrovská, ale nesmíme se k tomu upínat. Máme před sebou základní část sezony a budeme se snažit ji kvalitně odehrát a udělat si co nejlepší pozici na play off. Co bude pak se uvidí. Stát se může cokoliv,“ zdůraznila třinecká hokejová legenda a nejproduktivnější hráč minulé sezony Martin Růžička.