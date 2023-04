Třinec jako inspirace pro Dynamo. Jejich detaily musíme vyzobat a převzít, zní z Pardubic

Hokejové Pardubice si chtěly ke svým 100. narozeninám nadělit zlato, místo něj se hráčům na krkům v pátek večer houpal „jen" bronz. V cestě za titulem je totiž vyřadil Třinec, který se tak z předkola prokousal až do finále. Úspěšná ocelářská dynastie, která teď zaútočí na čtvrtý titul v řadě, je inspirací i pro Dynamo.

„Pro mě to byl v Dynamu nultý rok. Je těžké poskládat hned vítězný tým, sebrat dvacet chlapů, aby se to okamžitě povedlo. Všichni jsme si výborně sedli, každý bojoval naplno. Viděli jsme maličkosti, které Třinec zvládl lépe. A díky tomu to může vypadat, že měl někdy štěstí. Těch věcí ale bylo víc a o štěstí jejich výhra nebyla. Umí zvládat klíčové momenty, prošli si tím několikrát, mají důležité zkušenosti. Doufám, že začneme budovat něco podobného," sypal ze sebe po pátečním duelu Lukáš Sedlák. „Předvedli jsme super výkon, nemusíme se za nic stydět, byla to super sezona. Doufám, že tohle vyřazení nás jen posune do budoucna."

Sedlák i Hyka pak dávali za příklad druhý třinecký gól. Zdánlivě jednoduchá střela zaplula za Willova záda, který se jen marně díval na svého parťáka Dvořáka, jenž mu stínil ve výhledu. „Nikoho neměli před bránou, jen puk proletěl od modré čáry. Za vyrovnaného stavu jsme dostali gól, který Třinec prostě dává. Ale chtěl bych jim pogratulovat, hráli výborně," uznal Sedlák.

Hyka o nájezdu, který jel tři vtřetiny před koncem „Věděl jsem, co chci udělat. Myslím, že jsem měl moc velkou rychlost, ve které už jsem to nestačil zvednout. Měl jsem to zvládnout, byla tam prázdná brána. Samozřejmě to byl tlak, ale zkušený hráč jako já by si s tím měl poradit. Rozhodovali jsme se s trenéry, že buď já, nebo Zohy. Vzal jsem to na sebe. V tréninku mi to šlo, udělal jsem všechno dobře, jen jsem nedokázal zvednout puk.“

A Hyka souhlasil: „Viděli jste jejich druhý gól? Bek to prostě jen hodil na bránu. Teď to samozřejmě bolí, ale odmakali jsme to jako tým. Chtěli jsme víc než třetí místo. V play off se vám ovšem všechno musí sejít. Do dalších let nás tohle může jen posunout."

Pro nezaujatého fandu – a vlastně i pro ty zaujaté – to byla skvělá série. Atraktivní, v kontrastu s úpornou defenzivou z druhé semifinálové partie mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové. A rovněž ukázala, jak nevyzpytatelné play off může být, protože Pardubice vstupovaly do semifinále coby vítěz základní části.