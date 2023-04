Třinec jde naganskou cestou! Po Spartě jsou na řadě Pardubice, varuje expert

Pardubice se popasovaly se čtvrtfinále skvěle, vyhrály ve čtyřech zápasech a dokonale přepnuly do módu play off. Jedno nebezpečí však zkušený novinář vidí. „Uvidíme, co s Dynamem udělá druhá dlouhá pauza," nachází možnou komplikaci pro pardubický tým Kézr.

Sparta byla proti Třinci favoritem, jenže Oceláři potvrdili, že těžké zápasy hrát umí. Hra není líbivá, ale účel světí prostředky a co by za podobnou kritiku dala Sparta, která musí překousnout další velké zklamání. „Pro Pardubice by to celé mělo být velké varování, co se Spartě na Třinec nepovedlo. Přitom se nedá říct, že by Sparta přišla o trumfy. Vedla 2:1 na zápasy, obtížně dávala góly hned od začátku. Poslední tři duely ale ztratila ve stejném módu," konstatuje zkušený novinář.