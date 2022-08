Padesátiletý Vejvoda, který posledních sedm let působil ve švédském týmu Lidingö do 18 let, se vrátil ze Stockholmu do Kladna po 26 letech. Tehdy ho opustil jako útočník takzvané "Blue Line" s Paterou a Martinem Procházku. Do mužstva by rád přenesl některé prvky ze Švédska. "Když jsem byl tam, tak jsem nechtěl dělat jen švédský hokej a dal jsem si tam to dobré české. A teď to, co jsem se naučil tam, budu chtít dát klukům, co jsou tady u nás mužstvu," řekl Vejvoda ČTK.