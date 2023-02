Třinec padá tabulkou a fandové žádají trenérovu hlavu. Moták ven! znělo arénou

Hlavní trenér po dalším nezdaru na tiskovou konferenci nepřišel, bídnou formu přišel obhajovat jeho parťák Vladimír Országh. „Když se nedaří, je to pochopitelné," reagoval na volání tribun Moták ven! „V Třinci jsou nároční fanoušci, kteří jsou za poslední roky zvyklí vítězit a být nahoře. Takovou šňůru dlouho nezažili, nás to taky netěší. Uděláme vše pro to, abychom se s tím co nejrychleji vypořádali a zase vyhrávali," říkal slovenský trenér.

Třinec nad Hradcem v obou zápasech tohoto týdne vedl, náskok měl i ve středu v Liberci. Přesto i třetí zápas v řadě ve třetí části ztratil. „Že hokej umíme jsme ukázali několikrát v sezoně. Trochu nás zlomil bratislavský Winter Classic, kdy nás zasáhla viróza. Ale je to za námi, důležité utkání se budou hrát v březnu," naznačil Országh, kam se nyní třinecké myšlenky ubírají.

První čtyři týmy jdou přímo do čtvrtfinále, tuhle možnost už ale obhájci mistrovské trofeje ve vlastních rukách nemají. Na čtvrtý Hradec ztrácí čtyři body. „Ale nebalíme to! Bohužel se budeme muset spolehnout na pomoc někoho jiného, ale do každého dalšího zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Zápas proti Hradci byl důležitý a měli jsme na to ho bodově zvládnout. Klukům není co vyčítat, nechali tam všechno. Ale body nemáme," řekl Országh.

Třinec čtyřikrát orazítkoval branku finského brankáře Hradce Henriho Kiviaha. Dvakrát trefil konstrukci Erik Hrňa. Nejprve za bezbrankového stavu a horní tyč napálil i ve druhé třetině v přesilovce za stavu 1:0 pro Třinec. „Nejsme schopni to do té brány dostat, nastřelujeme tyčky. Snažíme se to na tréninku pilovat, ale otočilo proti nám a nepadá nám to," povzdychl si 34letý útočník Třince.

Třinec po třech porážkách za sebou klesá v tabulce a na páté příčce má 74 bodů jako šestý Liberec. „Štve nás, jak ty zápasy končí a víme, že to štve i fanoušky. Ale pořád je jich do konce základní části ještě dost a my se o tu čtyřku porveme," slíbil Hrňa.