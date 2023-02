Hradec má osmou výhru. Jsem rád, že jsem klukům tu sérii nepokazil, vykládal Smoleňák

Hradec po osmém vítězství v řadě, což se týmu z východních Čech podařilo poprvé v extraligové historii, odskočil pátému Třinci na rozdíl čtyř bodů. „Jsem nadšený, byla to opravdu dlouhá doba a už bylo toho posilování dost. Především jsem ale rád, že jsem klukům tu sérii nepokazil. Euforie jako blázen," usmíval se Smoleňák, jenž se do hradecké sestavy vrátil poprvé od 20. listopadu.

Znovu jste utkání s Třincem dokázali otočit. Je to dobrý signál před vrcholem sezony?

Když jsem koukal na ty poslední zápasy, tak jsem tam viděl bojovnost a soudržnost od každého na ledě. Je znát, že máme v hlavě srovnané, jaký hokej musíme hrát, a dneska jsme v tom pokračovali. Furt musíme mít hlavu nastavenou na ty důležité malé věci a jedině tak dokážeme být úspěšní a dokážeme porazit i takové týmy jako je Třinec.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Radek Smoleňák z Hradce Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Obhájce trofeje jste porazili před pár dny a utkání to bylo hodně emotivní. Je to mezi vámi nyní hodně vypjaté?

Je, ale to je jenom dobře. Já mám takové zápasy rád. Třinec má kluky, kteří to dokáží hrát na hraně a my taky. Po minulém utkání jsem si přečetl, že vám tam Voženílek brečel nějaké věci do novin. To nás baví. Jestli s ním budete mluvit, tak že ho pozdravuju a že zítra to bude zase dobrý.

Bylo znát i dnes, že máte nevyřízené účty?

Ten minulý zápas byl takový divočejší a tím, že jsme s nimi hráli hned za pár dní, tak se to přeneslo i sem. Pro nás jsou ale emoce důležité. Potřebujeme energii k tomu, abychom odehráli dobrý zápas. Oni měli hodně šancí, nějaké tyčky, Kivi (Kiviaho) tam něco pochytal. Důležité pro nás bylo, že jsme skvěle zvládli oslabení i ve třech. Štěstí přeje připraveným a za tu práci, kterou jsme odvedli, jsme si tu výhru zasloužili.

Vyhráli jste osmý zápas v řadě, což se Hradci v extraligové historii povedlo poprvé, jak vám to zní?

Zní to fajn, ale důležitější je, že je tam znát chemie, energie, kterou si budujeme každým zápasem. To je to hlavní, proč teď ty zápasy dokážeme otočit. My chceme vyhrávat a sbírat body. Ten způsob, jakým si pro to jdeme, je velmi cenný.

Dlouho jste nedokázali dát gól, ani velké šance jste neměli. Kdy jste začali to utkání překlápět?