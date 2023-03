Tygří mláďata zařídila obrat. Hradec už si myslel, že to má v kapse, usmívá se Flynn

Bílí Tygři tahali po většinu utkání za kratší konec. Dvakrát prohrávali a pět minut před koncem už to vypadalo, že nemají sílu na obrat. Ovšem pak přišel hradecký kolaps a tři inkasované branky během necelých tří minut.

Liberec nakopl šťastný vyrovnávací gól. Dva domácí obránci se srazili, čehož využil Jakub Rychlovský. „Prohodil jsem si puk za branku. Cítil jsem, že by někdo mohl být na bližší tyči. A šťastně se to odrazilo do branky," usmál se liberecký útočník. Symbolické, že kotouč si do sítě srazil odchovanec Severočechů a ještě loni jeho spoluhráč Marek Zachar.

Kuriózní moment v Hradci! 😱 Jakub Rychlovský zpoza branky poslal kotouč do předbrankového prostoru, kde si jej Marek Zachar bruslí nešťastně srazil do své vlastní branky. 👀🏒 #MHKBTL #TELH pic.twitter.com/RuT6dSveZm — Tipsport extraliga (@telhcz) March 19, 2023

Rychlovský v play off sází jednu trefu za druhou. Zatímco v základní části skóroval jen pětkrát, ve vyřazovacích bojích stihl čtyři góly za šest zápasů. „Snažím se co nejvíc pomoct týmu, tak jsem za trefu rád. Hlavní ale je, že máme výhru," říkal skromně.

U Oscara Flynna už nejsou vstřelené branky takovým překvapením. Odchovanec Mladé Boleslavi se v Liberci rozstřílel a v základní části byl nejproduktivnějším hráčem. A ukazuje, že umí rozhodovat zápasy. „Když dostanu šanci, peru to na branku. Emoce jsou úplně neskutečné. Ale je mi jedno, kdo rozhodne," usmíval se.

Přesilovku v 59. minutě využili hosté už po jedenácti sekundách. Flynn pálil z hranice pravého kruhu dvakrát po sobě. Napoprvé minul, pak už zamířil přesně. „Secvičená akce. Krásná nahrávka," ocenil spoluhráče Adama Najmana, dalšího z libereckých mladíků.

Libereckou euforii dokonal trefou po dalších 27 sekundách tentokrát jeden z těch nejzkušenějších, kapitán Petr Jelínek. A Hradec dostal pořádnou facku. „Už si asi mysleli, že to mají v kapse," podotkl Flynn.

Kevin Klíma využil trestné střílení a vrací svému týmu vedení! 🤘🏒 #MHKBTL #TELH pic.twitter.com/TzATaSRLUz — Tipsport extraliga (@telhcz) March 19, 2023

Duel dvou rivalů dlouho nebyl tak vyhrocený, jak se čekalo. Emoce ale sršely po závěrečné siréně. Liberecký Bulíř nejspíše něco prohlásil směrem ke Kevinu Klímovi, který se neudržel a odstartoval hromadnou melu, do které se zapojili i hráči ze střídačky. „Nechci to komentovat. Nebudu to tahat do médií," řekl jen Klíma. „Je to play off hokej, emoce k němu patří," poznamenal pak.