Uloví Motor opět posily z důchodu? Jedno jméno je snad na dobré cestě, zní z klubu

Hokejový Motor neprožívá příliš povedenou část sezony. Sice se podařilo zastavit sérii devíti proher v řadě, naposledy však svěřenci Jaroslava Modrého prohráli 4:6 v Litvínově, který se tak bodově dotáhl na předposlední Kladno. A tak se i při absenci zraněných Milana Gulaše, Dominika Hrachoviny a Stuarta Percyho nabízí otázka, kde by mužstvo mohlo získat nové posily. A ve hře je opět scénář s návratem hráče, který je momentálně neaktivní, a to Michala Vondrky. „Snad je to na dobré cestě... Věřím, že tenhle borec by nám mohl pomoct,“ přiznává Tomáš Kučera, ředitel PR a marketingu českobudějovického klubu, který je hostem v pořadu Příklep na Sport.cz.

Kučera vzpomíná, jak zkušené posily „z důchodu" pomohly Motoru v minulém ročníku, kdy tým dovedly až k extraligovému bronzu. Mezi nimi byl i Vondrka. „Po roce, kdy vůbec nehrál hokej byla spousta otazníků, spousta lidí říkala: Koho to zase vytahujete z důchodu?" Pro šéfa komunikace českobudějovického klubu je až s podivem, jak připravení jsou hráči, kteří naskakují po delší pauze. „Já si myslím, že ti kluci mají tak obrovskou kvalitu, že o nějakém důchodu vůbec nemůže být řeč," říká na adresu Vondrky a také Jiřího Novotného. Ten se však zřejmě k návratu nechystá. „U těchhle kluků už je to vyloženě o nich. Pokud budou chtít hrát, tak každý trenér by takové hráče v mužstvu přivítal, ale musí oni najít ještě motivaci hrát," říká Kučera v Příklepu. Více najdete v hlavním videu. Celý pořad si také můžete přehrát v podcastové podobě.