Unikátní výstava pardubického hokeje. Pohromadě je rekordní počet medailí

Pardubický hokejový klub si pro fanoušky v rámci oslav stoletého výročí připravil další lahůdku. Od středy otevírá na zámku ve Východočeském muzeu výstavu připomínající největší úspěchy Dynama a jeho hráčů. „Žádný jiný klub by nedal dohromady takovou přehlídku trofejí a úspěchů. To, co dokázali pardubičtí hokejisté na domácí i mezinárodní scéně, je unikátní,“ vykládal kurátor výstavy Petr Dufek.

Foto: HC Dynamo Pardubice Unikátní výstava pardubického hokeje.Foto : HC Dynamo Pardubice

Článek Fotogalerie +4 Deset olympijských medailí, včetně té zlaté z Nagana od brankáře Dominika Haška nebo útočníka Milana Hejduka. Celkem 37 cenných kovů. Tolik jich pohromadě v Čechách ještě k vidění nebylo. „Sesbírali jsme parádní kolekci medailí, trofejí, dresů, hokejek a dalších cenností," liboval si Dufek. Oceňoval, že mu všechny pardubické legendy vyšly vstříc. „To je úžasné. Pátraly doma po artefaktech, nějaké ani nenašly, ale snažily se co nejvíc přispět," řekl. Posbíral třeba i kompletní Haškovu výstroj. „Vesta je z mých posledních dvou sezon kariéry za Pardubice a Spartak Moskva. Maska je z Detroitu, ale zatím pátráme, v jaké sezoně jsem v ní nastupoval. Možná je jen tréninková," popisoval Hašek. Foto: HC Dynamo Pardubice Unikátní výstava pardubického hokeje.Foto : HC Dynamo Pardubice „Zapůjčil jsem spoustu věcí Síni slávy a hned jsem říkal Petrovi, že nebude tak snadné je sem dostat. Ale něco se podařilo dotáhnout a ještě jsem našel pár dalších relikvií. Všech trofejí si ohromně vážím a jsem rád, když se na ně může podívat veřejnost. Koneckonců, hokej jsem hrál pro lidi," usmíval se Hašek. Z výstavy byl 57letý bývalý gólman nadšený. „Stoprocentně se sem ještě v dalších měsících vrátím. Místo je nádherné. Pardubický zámek je skvělá volba," dodal. Tipsport extraliga Rána pro Dynamo. Ujčík udělil Kousalovi čtyřzápasovou stopku