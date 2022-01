Utkání sezony, chystali jsme se od půlky prosince, líčil šťastný zlínský střelec po boji s Jágrem a spol.

"Byla to asi trošku Ronaldovka. Motalo se to tam, puk stál. Tak jsem si říkal jenom to sklopit a hodit to na bránu. Zaplavalo to a byl gól. Nic super sehraného, jen klasicky trefit bránu," komentoval Ferenc svůj gól, který v čase 55:25 poslal Zlín do vedení 2:1.

Kladenský obránce Jakub Suchánek dokázal před tím ze souboje v rohu poslat puk jen k modré čáře, odkud jej Ferenc vypálil tvrdě nad pravé rameno Landona Bowa...

Jestli byl jeho gól pro Zlín v této sezoně jeden z klíčových, se podle Ference teprve ukáže. "Uvidíme na konci, jestli byl, nebo ne. Doufám, že bude," prohlásil Ferenc a přiznal, že se tým na souboj s Kladnem upínal dlouho dopředu. "My jsme se na zápas připravovali už od půlky prosince. Bylo to zatím nejdůležitější utkání sezony. Zase jsme se jim přiblížili. Ale to není konec. To je pro nás teď začátek. Musíme předvádět stejnou výkonnost a nasazení v dalších utkáních. Protože to jednou předvedeme, urveme nějaký body, pak se nám to na tři zápasy ztratí. Takže musíme pokračovat v nastoleném tempu."

Zleva Jakub Ferenc ze Zlína, Jakub Suchánek z Kladna a Pavel Sedláček ze Zlína

Důležité podle něj bylo, že Zlín nedovolil Kladnu přes jeho tlak otočit skóre. "Jestli jsem zápas dobře vnímal, tak první třetinu jsme měli výbornou. Škoda, že jsme dali jenom jeden gól. Ve druhé jsme úplně vypadli z tempa, naštěstí jsme to přežili a bylo to 1:1. Je pravda, že ve třetí části z toho měli víc, bylo tam více závarů před bránou. Což nám se nedařilo. Libor (Kašík) to naštěstí dobře zavřel. No a vidíte... Šťastnou střelou jsme dali na 2:1 a do otevřené obrany na 3:1," prohlásil Ferenc.

Před jeho gólem se Zlín bránil po vyloučení obránce Martina Novotného na pět minut a do konce utkání, ale Kladno během této přesilovky udělalo dva fauly, které oslabení zkrátily. Pak se Berani ubránili i při trestu Tomáše Hanouska. "To jsem si říkal, že když ho ubráníme, tak vyhrajeme. Taky to tak dopadlo," oddechl si Ferenc. Z oslabení strach neměl. "Musím říct, že jsem byl nastavený, že to bylo v pohodě. V oslabení se cítím dobře, takže já jsem věřil, že těch pět minut odbráníme a nakopne nás to."