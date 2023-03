Utkání v Olomouci předčasně ukončeno. Scénáře jsou podle všeho jen dva

ANTOŠOVA BŘITVA: Mládí v extralize? Zůstal jsem v šoku! Kladno na víc než boj o záchranu nemá

Základní část extraligy je za námi a utekla jako voda. Začal bych tím, co zůstalo stejné jako v minulé sezoně, a to je Kladno. Loni skončilo předposlední a šlo do baráže, letos poslední a míří do ní zase.