Čachotský do Českých Budějovic zamířil původně na měsíční hostování v polovině října, následně si extraligové angažmá ještě o dva měsíce prodloužil. V polovině ledna se ale vrátil do Jihlavy. Nyní se přesunul zpět do Motoru, za který zatím odehrál 25 zápasů s bilancí sedmi branek a šesti asistencí. Často nastupoval v elitní formaci s Milanem Gulašem a Lukášem Pechem.