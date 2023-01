Rozhodčí nepochopitelně zařízli Třinec! Hlava mi to nebere, vůbec nechápu, žasl Pospíšil ve studiu

„Mně to hlava nebere. (Chmielewski) stojí mimo brankoviště a proč by tam taky nestál... Vůbec nechápu a vůbec nerozumím, proč tenhle gól nebyl uznaný," podivoval se v ČT její hokejový expert David Pospíšil verdiktu arbitrů.

„Zdůvodnili mi to tím, že Aron byl v brankovišti, když se jejich gólman přesouval zpátky do branky. Tím pádem asi vadil brankáři, aby mohl udělat zákrok," tlumočil kapitán Ocelářů Martin Růžička neprosto nesmyslný a mylný výklad mužů v pruhovaném.

„Nerozumím tomu, proč se Třinec neodvolal," uzavřel Pospíšil. Pokud by si Oceláři výzvu vzali a byli by úspěšní, gól by platil. V opačném případě by obdrželi dvě minuty za zdržování hry.