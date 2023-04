Útočník Dvořáček a mladý obránce Čech budou hrát dál za Boleslav

Třicetiletý Dvořáček přišel v lednu ze Sparty za Pavla Kousala a v 17 zápasech včetně play off nasbíral tři góly a tři asistence. "David do našeho týmu přinesl svěží vítr v bruslení a nasazení. Výborně zapadl, je to charakterní kluk, který nevypustí žádný souboj. Proto pro nás byl jasnou volbou a jsme rádi, že jsme se dohodli," řekl sportovní ředitel Martin Ševc.