Útočník Michnáč uspěl na zkoušce v Kladně

V přípravě Rytířů, kteří ve čtvrtek podlehli v Rakovníku Karlovým Varům 2:5, nastupuje Michnáč v útoku s Antonínem Melkou a Ladislavem Zikmundem. "Odehráli jsme dobré utkání, ale po druhé třetině se to rozdělilo, abychom to trochu oživili. Jinak jsem s nimi hrál často a myslím, že jsme odehráli dobrá utkání. Mně se s nimi hrálo dobře," uvedl Michnáč, který ve 40 duelech v extralize zaznamenal 16 bodů za šest branek a 10 asistencí.

V Kladně hodně čerpá z rad centra Tomáše Plekance. "Je to super, všechny rady, které nám dává, si beru k srdci. Odehrál jsem s ním jedno utkání a bylo to super. Je to osobnost a pro každého hráče je to super," dodal Michnáč.