Útočník Rákos se po deseti letech vrací do Pardubic

Rákos má být mentorem pro mladé hráče Dynama v záložním týmu. "Bude to pro mě něco nového. Už mám nějaký věk a těším se na to, že budu s mladýma klukama a že mě také něčím obohatí," uvedl Rákos. Chce se prosadit i do extraligového kádru. "Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že jsem neřekl poslední slovo a že třeba, když by se mi dařilo, tak bych si mohl za áčko zahrát," dodal Rákos.