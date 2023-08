Útočník Simon podepsal s Českými Budějovicemi smlouvu do konce sezony

"Svým přístupem v trénincích i zápasech přesvědčil mě i trenéry, že může být pro Motor přínosem. Je to bezesporu velice kvalitní hráč se spoustou zkušeností. Ještě nás společně čeká spousta práce, ale věříme, že Dominik Motoru pomůže a stane se oporou," řekl sportovní manažer Českých Budějovic Jiří Novotný.

Simon se loni vrátil do extraligy po sedmi sezonách za mořem. Podepsal kontrakt s pražskou Spartou, ale nakonec odehrál v základní části jen 22 zápasů, dal dva góly a na jeden nahrál. Naposledy hrál před polovinou prosince. Celkem má Simon v extralize za Spartu a Plzeň na kontě 152 zápasů a připsal si 51 bodů za 30 branek a 21 asistencí.

Do Plzně odešel ze Sparty v roce 2014 a po jedné sezoně zamířil do NHL. Tam za Pittsburgh, Calgary a Anaheim sehrál 256 zápasů a nasbíral 77 bodů za 22 branek a 55 asistencí. Ve 12 duelech play off přidal čtyři přihrávky. Loni startoval na mistrovství světa ve Finsku, kde český český národní tým získal bronz. Simon ale z osobních důvodů opustil mužstvo po dvou odehraných zápasech.