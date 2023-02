Už jsem starší, do Vítkovic mě přilákala vidina úspěchu, hlásí Jarůšek

Podle trenéra Miloše Holaně je Jarůšek ideálním hráčem pro blížící se play off, kde chce využít jeho sílu a zkušenost v předbrankovém prostoru. „Trenéři mi naznačili, jaké plány se mnou mají, ale samozřejmě to nemusí být definitivní a může se to vyvíjet. Beru každou roli, která pomůže. Chci být stoprocentně platný pro tým. Vracím se do extraligy, do velmi kvalitní soutěže a jsem moc rád, že to vyšlo," zdůraznil bronzový medailista s Hradcem Králové ze sezony 2016/2017.