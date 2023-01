Vítkovice posílil zkušený útočník Jarůšek, Třinec přivedl Kanaďana

"Je typem hráče, kterého chcete mít ve svém týmu na play off. Je to nepříjemný soupeř pro každého, kdo stojí na druhé straně. Má bohaté zkušenosti, reprezentoval..." uvedl na klubovém webu vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček. Doplnil, že o Jarůška měly zájem i další špičkové kluby. "Jsme rádi, že jsme tuhle přetahovanou vyhráli my," doplnil.

Brněnský rodák Jarůšek odehrál v nejvyšší domácí soutěži včetně play off 406 zápasů a zaznamenal 123 gólů a 112 asistencí. Hrál také za Znojmo v mezinárodní EBEL (nynější ICEHL), kde včetně aktuálního ročníku nastoupil do 155 zápasů s bilancí 47+42.

Jeho příchod přivítal i trenér Miloš Holaň. "Je vysoký, silný, zkušený. Za mě splňuje parametry posily pro play off. Umí se pohybovat v předbrankovém prostoru. Je prověřený, má extraligovou historii," konstatoval kouč.

Třinec přivítá posilu ve čtvrtek

Šestadvacetiletý Smith si v této sezoně za Wheeling připsal v 31 zápasech 18 bodů za šest branek a 12 asistencí. V AHL v pěti duelech nebodoval. V roce 2016 si jej vybral na draftu v 7. kole na 198. pozici Nashville, ale v NHL se šance nedočkal.

"Intenzivně jsme hledali obránce, s blížícím se koncem přestupního období hledání nabralo na obrátkách. Volba nakonec padla na Adama Smitha. Oceláři jsou pro něj první angažmá mimo americký kontinent. Je motivovaný a natěšený na novou etapu hokejové kariéry," řekl klubovému webu sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Rodák ze Sharonu má za sebou působení na Bowling Green State University v NCAA, v AHL hrál také za Milwaukee, ale dohromady v ní nastoupil jen v devíti duelech. V ECHL nastupoval i za celky Atlanta Gladiators a Florida Everblades. Celkem sehrál v základní části 197 utkání a nasbíral 61 bodů za 15 tref a 46 přihrávek. V 11 duelech play off nebodoval.

"Z toho, co jsme měli možnost napozorovat, je to hráč, který dělá dobrá rozhodnutí, hraje poctivě a zodpovědně. Možná bude potřebovat pár zápasů na aklimatizaci v naší soutěži, ale dle nás má všechny předpoklady k tomu, aby se stal důležitou součástí naší obranné hry," prohlásil hlavní trenér Ocelářů Zdeněk Moták na adresu posily, která přicestuje do Česka ve čtvrtek večer.

Pětadvacetiletý Kaňák bude poprvé v extralize působit jinde než v mateřské Plzni. V této sezoně si v 41 zápasech připsal 15 bodů za tři branky a 12 asistencí. Celkem má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 284 utkání a 68 bodů (13+55). V minulé sezoně také debutoval v české reprezentaci a v sedmi zápasech si připsal dvě asistence.

O devět let starší Jaroměřský přišel do Třince v roce 2020 z Olomouce a získal s Oceláři dva mistrovské tituly. V tomto ročníku zaznamenal ve 26 utkáních tři asistence. V extralize má na kontě 391 duelů a 78 bodů (22+78).

"Honza Jaroměřský je zkušený kluk, který má za sebou těžké sezony v Olomouci a v Třinci. Věříme, že nám v závěru sezony pomůže. Kanimu jsme upřímně poděkovali za to, co u nás odehrál. Je to Plzeňák a nemusí to, zcela určitě, být jeho úplný konec u nás. Uvidíme, jak to bude dál, " uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.