Už mě nebaví se po každém zápase zpovídat z výsledků, pěnil vítkovický asistent Veber

„Stáli jsme na střídačce jako diváci a doopravdy nevím, jak je možné nechat soupeře tolikrát ujet ve dvou na jednoho. Vypadá to jako lajdáckost, ale možná je to tím, jak na tom jsme, že to na kluky doléhá,“ vykládal Veber.

„Místo toho, abychom hráli jednoduše, tak jsme chtěli vymýšlet nějaké kombinace. Na to byla Plzeň velmi dobře připravená a my neuměli reagovat. Byl to od nás velmi špatný výkon a opravdu těžko to koušu,“ zdůraznil Veber po páté porážce a čtvrté na vlastním ledě za sebou.