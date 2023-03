Už zase? Olomouc očividně přitahuje problémy s ledem

Ledaři upravovali ledovou plochu za olomouckou brankou už v polovině první části. To ještě hra poměrně záhy pokračovala. Při druhé komerční přestávce se už ledaři zapotili o dost víc, když zasypávali díru o pár metrů vedle. A s výsledkem nebyli spokojeni olomoučtí hokejisté.

Kapitán Jiří Ondrušek s útočníkem Silvesterem Kuskem dlouze debatovali s rozhodčím Antonínem Jeřábkem. A uspěli. „Uděláme úpravu, zalijou to a zamrazí. Já nevím, jak je tam velká díra. Oni hrát nechtějí. Já to nedokážu posoudit, ale rozhodně to bezpečné není," vysvětloval hlavní sudí pardubickému kapitánovi Patriku Poulíčkovi.