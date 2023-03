Po hodině a půl to bylo hratelné. Energie pak začala spekulovat, tvrdí olomoucký kapitán

Jak jste celou situaci viděl?

Z mého pohledu to ze začátku vypadalo hodně špatně. Určitě to bylo nehratelné. Když po dvaceti minutách nastalo mírné zlepšení, řekli jsme si, že tomu dáme další půlhodinu. Moc se to neposunulo, zdálo se, že to sudí ukončí. Oni však přišli s tím, že podle regulí mohou čekat hodinu. No a dalších patnáct minut tomu už hodně pomohlo. Pokrok byl velký. Po telefonu si vyžádali od ředitele extraligy výjimku, a tak se čekalo dál. Podle mě, za hodinu a půl byl už led v naprosto v pořádku. Problém byly jen hrudky na povrchu, které tam vznikly, když se na rýhu dával zmrzlý sníh.

No právě. Obránce Energie Tomáš Havlín si to jel vyzkoušet a vypadalo to, že má velké potíže prudší pohyb ustát...

Zaškobrtl právě o ty hrudky. Opakuji, za mě to bylo v pořádku. Nabídli jsme jim, že to rolba přejede, aby led šel do hladka, ale s tím už nesouhlasili a rozhodčí nám řekli, že už nemají pravomoci na to, aby dál postupovali nějak jinak. Prý musíme souhlasit oba týmy, aby se pokračovalo. Jenže Karlovy Vary byly proti a rozhodčí jim dali za pravdu.

Kapitán Energie Jiří Černoch tvrdil, že rýha byla nebezpečná mimo jiné proto, že byla blízko vrátek. Takže podle něj hrozilo vážné zranění?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Problémy s ledovou plochou v OlomouciFoto : Luděk Peřina, ČTK

S tím naprosto souhlasím. Ještě po hodině jsem nebyl moc pozitivní. Viděl jsem to padesát na padesát. Později už to bylo jiné. Dělali podobné rýhy vedle, stejně velké a žádný problém. Připadalo mi, že začali spekulovat, že by mohli hrát dva zápasy o víkendu doma. Kdyby tady prohráli, jistotu druhého na jejich ledě by neměli. Uvidíme, jaké rozhodnutí přijde. Doufáme, že se to dohraje a zůstane nám výhoda prvních dvou domácích duelů.

Jste smířeni případně i s kontumací? I ta údajně může být ve hře?

Nejsme. Pokud by však přišla, nic s tím nenaděláme. Nevím, jak znějí pravidla. Zřejmě se vše dozvíme zítra ráno. Teď jsou na tahu šéfové klubů.

Snažil jste se kapitána Energie přesvědčit, ať to dohrají?