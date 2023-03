Uzdravený Vrána rozhodl mazácky o postupu Třince. Hokej Ocelářů pak svérazně pojmenoval Hlava

Byla to od 37letého pardála ukázka mazáctví. V 49. minutě zatáhl jeho parťák Dravecký puk do útočného pásma, stáhl na sebe pozornost Litvínovských a předal puk za ním najíždějícímu Vránovi. A ten, jak velí instinkt útočníka, nelenil a šikovným průnikem a forhendovou kličkou překonal litvínovského gólmana Zajíčka, a především změnil vyrovnaný stav skóre.

„Viděl jsem bránu a říkal jsem si, že je to možná moje jediná šance. Kluci kolem mě odvedli dobrou práci, takže to nebylo tak těžké. Hlavně že jsme vyhráli a můžeme si odpočinout. Je to potřeba, protože pokud chceme jít do finále, čekají nás ještě tři série," vyprávěl Vrána do mikrofonu České televize o své trefě na 3:2.

Ne, ač Třinec prožil strastiplnou sezonu, tak coby trojnásobný šampion v řadě si může dovolit sebevědomě pomýšlet o další finálové jízdě. A právě sebevědomí a zkušenost byly zřejmě klíčové faktory, které Oceláře proti Litvínovu poslali dál. Jsou navíc jediným celkem, který předkolo zvládl 3:0 na zápasy. I Vrána ale přiznal, že mače s Litvínovem byly tuze vyrovnané, vždyť třeba ten druhý rozhodlo až prodloužení, ve kterém navíc došlo k minele sudích, když neodpískali zakázané uvolnění a Třinec záhy skóroval.

A i ve třetím duelu, který definitivně zlomil gólem do prázdné velezkušený Martin Růžička, se ukázalo, jak moc jsou důležité v hokejovém životopise předchozí zápasy v play off. „Je to tým, který třikrát po sobě získal mistrovský titul, ta zkušenost tam je. V bojovnosti, nasazení a zodpovědnosti jsme byli lepší, proto jsme postoupili," řekl třinecký kouč Zdeněk Moták, který před sezonou převzal mančaft po Václavu Varaďovi.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Třince se radují z postupu do čtvrtfinále. V předkole pokořili Litvínov 3:0 na zápasy.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Ve čtvrtfinále narazí Třinec buď na Spartu, nebo na Hradec Králové. Podle toho, zda dovrší dobře rozehranou sérii Liberec proti Plzni (2:1 na zápasy). V případě postupu Bílých Tygrů by došlo už mezi nejlepší osmičkou na reprízu loňského finále, v němž slavil Třinec zlato po výhře v sérii 4:2 nad Spartou.