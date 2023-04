Užívá si to. Mladý bek roste po boku Jágra či Plekance. S nimi je to jednodušší, přiznává

„Furt si to užívám. Nikdy nevíme, kdy skončí. Odkoukávám různé věci," popisuje příjemné chvilky Ticháček a jedním dechem přiznává, že mu obě legendy pobyt na ledové ploše výrazně usnadňují. „Když jsem s nimi na ledě, tak je to jednodušší. Pleky je takovej, že ví, kam si má najet a řekne, co potřebuje. Džegr chce furt puk, snažím se ho neustále hledat. Poslouchám je, protože oni tu hru vidí. Já si občas najdu nějakou mezírku a oni mi to tam dají," pokračuje dvacetiletý zadák.