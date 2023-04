Pozor na fantoma z Vítkovic. Stříbrný talent nemohl chytit ani rychlíka z Hradce

Hodně vidět byl zatím v play off vítkovický bombarďák Peter Mueller. Je veřejným tajemstvím, že umí dávat důležité a vítězné góly. „Když je na ledě, pořád musíte být opatrný a neudělat chybu. Jakékoliv zaváhání využije. Má na to čuch," tvrdí Ticháček. „Musíte si na něj dát extra pozor. Umí to na přesilovce. Je to jeden z nejnebezpečnějších hráčů."