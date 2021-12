V Liberci září dvoumetrový habán. Duda mě hodně posunul, připouští Klapka

„Pamatuji si, jak jsem o tomhle okamžiku snil, ještě když jsem chodil na Slavii do O2 areny. Jsem rád, že se mi to povedlo a že jsme vyhráli," prozradil rodák z Prahy a odchovanec Slavie. Puk si na památku schovat nezapomněl. „Doma si ho někde na hezkém místě vystavím," culil se 201 centimetrů vysoký Klapka, který mohl skórovat více než jednou. „Příliš jsem to uspěchal," litoval pak šance z konce utkání, kdy se ocitl sám před gólmanem.

Na premiérový zásah v nejvyšší soutěži čekal šestnáct zápasů. „Abych řekl pravdu, už jsem nevěděl, co dělat víc. Už v předešlých zápasech tam byly nějaké šance, které bych měl proměnit. Snažím se hrát, co mám a jsem rád, že jsem za to byl odměněný gólem," poznamenal.

Kdybyste mu však před sezonou tvrdili, že o takových okamžicích bude letos v prosinci v mix zóně vyprávět, spíš by tomu nevěřil. „Ale samozřejmě jsem za tu šanci rád. Snažil jsem se na sobě pracovat a hlavně doufám, že budou lepší týmové výkony. To je to hlavní, i když tohle taky potěší," je rád za důvěru trenéra Patrika Augusty.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Adam Klapka z Liberce před brankářem Vítkovic Alešem Stezkou.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Proti Vítkovicím se přesunul ze čtvrté lajny do třetí ke kapitánovi Jelínkovi a Vlachovi, s nímž patřil k nejpilnějším střelcům. „S kluky si sedl, na kotouči jsou silní. Adam si dokáže zjednat prostor jak u mantinelu, tak před brankou. Hraje teď velice dobře," pochválil Klapku kouč Patrik Augusta.

A odpovídá tomu i jeho ice-time. S Vítkovicemi již přesáhl dvacet minut, Klapka se navíc dostal už do druhého komanda určeného na přesilovku. „Ale samozřejmě na sobě musí pořád makat, speciálně sílu v nohou je u něj potřeba zlepšit," podotkl Augusta.