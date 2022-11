V moravské bitvě se trefil jen Koblížek. Dva body bereme, výhru jsme už nutně potřebovali, tvrdí útočník Komety

Jediným úspěšným exekutorem byl v páté sérii útočník Komety Radek Koblížek. „Nic jsem nevymýšlel. Zkusil jsem střelu pod vyrážečku, jak jsem zvyklý. Naštěstí to tam spadlo. Dva body bereme. Bylo to ubojované vítězství, které jsme ale už nutně potřebovali," říkal spokojeně.

Je rád, že si jeho tým vylepšil náladu před nadcházejícími těžkými extraligovými duely ve Vítkovicích a se Spartou. „Bude to hodně náročný dvojzápas. Dobře zregenerujeme, a budeme chtít v pátek a v neděli samozřejmě zase uhrát nějaké body," plánoval forvard Komety.

Olomoučtí sice neskórovali ani ze hry ani v penaltovém rozstřelu, avšak přesto si z Brna odvezli bod. V pětiminutovém nastavení mohl rozhodnout bývalý hráč Komety Karel Plášek, vyloženou šanci ovšem zahodil. A neuspěl poté ani při nájezdech. „Hrál jsem v Brně jako soupeř vůbec poprvé, takže to pro mě byl dost zvláštní duel. Kdybych proměnil tutovku v prodloužení, mohli jsme brát dva body my. Při nájezdu jsem se snažil dát Furchovi puk mezi nohy, ale provedl jsem to špatně," mrzelo Pláška.