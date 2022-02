V Plzni září dvojka! Pavlát má čtvrtou výhru v řadě a konečně i čisté konto

Čisté konto udržel Pavlát už v neděli v Třinci, o cenný zápis do statistik však přišel kvůli poškození brankářské masky. Musel totiž na dvě minuty střídat. Oficiální nulu tak zapsal až na ledě Boleslavi. „Uvěřil jsem, až když zazněla siréna. Předem radši nikdy, protože bych určitě inkasoval. I takhle jsem minutu před koncem málem dostal gól, puk mě trefil do rukávu a skončil na horní tyčce," ohlíží se plzeňský gólman s úsměvem za pátečním duelem.

Utkání rozhodla druhá třetina. Hlavně v té Bruslaři spálili velké množství šancí a naopak Plzeň z brejků dvakrát udeřila. „Mladá Boleslav nás přehrávala a tlačila se do brány. Několikrát nás rozebrali, ale nedokázali trefovat poloprázdnou branku. Naštěstí jsme góly dali my, což bylo klíčové," potvrzuje 22letý brankář.

Západočeši jsou ve formě. Bodovali pětkrát v řadě, třikrát za sebou zvítězili po 60 minutách. A k tomu jim pomáhá hlavně Pavlát, který se ukazuje jako adekvátní náhrada za Miroslava Svobodu, který v poslední době nepředváděl tak jisté výkony. „Jsem moc rád, že teď chytám. Vždy se snažím odvést maximum, konečně se mi daří a vracím trenérům důvěru. Je to paráda," raduje se gólman, který letos naskočil do 17 extraligových duelů.

Proti Mladé Boleslavi měla Plzeň speciální motivaci. Po rozbruslení totiž trenéři hráčům slíbili v případě výhry sobotní volno. „Hlavně jsem na to nesměl myslet. To by totiž určitě nevyšlo," směje se Pavlát. Škoda ale dokázala zvítězit a gólman i jeho spoluhráči se v nabitém programu mohou těšit na vzácnou chvilku relaxace.