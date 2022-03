Dynamo likviduje Hrášek. Nezbývá než dokázat nemožné, tvrdí pardubický Cienciala

Dynamo tak nastoupí s nožem na krku a k tomu, aby dosáhlo na první semifinále od zisku titulu v roce 2012, by muselo jako první v historii play off domácí nejvyšší soutěže otočit sérii na 4:3. „Musíme teď dokázat nemožné, nic jiného nám nezbývá," burcuje útočník David Cienciala s vědomím, že pardubický tým musí odvracet možný konec sezony.

„Určitě to ještě zkusíme otočit „Potřebujeme vyhrát čtyřikrát za sebou a první krůček je nutné udělat v sobotu, abychom mohli jet v pondělí zase do Budějovic," říká Cienciala, jenž jako jediný pardubický hokejista dokázal v zápase číslo tři překonat Hrachovinu.

„Hrášek nás momentálně likviduje, hoříme na zakončení. Nadřeme se, bušíme tam jako do vrat, ale když už máme nějaké dorážky, tak tam puk neprocpeme. Motor i skvěle blokuje střely, ale my se musíme víc tlačit a dát nějaký špinavý gól jako oni. Musíme to jednoduše urvat," uvažuje pardubický útočník.