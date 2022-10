V sestavě hostů se poprvé od 3. kola objevil hvězdný útočník Mueller, který se vrátil do elitní formace. Americký útočník na sebe poprvé upozornil ve 3. minutě, když jeho přesnou přihrávku tečoval Bukarts. Ke štěstí karlovarských hráčů jen mimo Lukešovo branku.

Do průběhu duelu opět promluvil nerovnovážný stav hráčů na ledě. Poté, co ve 35. minutě usedl na trestnou střelec dvou předchozích domácích branek Koblasa, potřetí prostřelil Lukeše útočník Lakatoš. Nádhernou kombinaci předvedla o dvě minuty později čtvrtá formace Severomoravanů, osamocený Gewiese zakončoval do odryté branky.