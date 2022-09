Ve Vítkovicích mají jasno. S Muellerem chceme do semifinále!

Před dvěma lety došly hokejové Vítkovice v extralize do předkola, loni do čtvrtfinále, v nové sezoně by zase rády o nejméně jeden stupínek výše. Semifinále je pro tým, který čeká na medaili od ročníku 2000/2001, velké lákadlo i výzva. Pomoct má letní přestupová bomba Peter Mueller.

Foto: Profimedia.cz Peter Mueller patří k hlavním hvězdám VítkovicFoto : Profimedia.cz

Článek „Snažili jsme se udělat co nejlepší a nejkvalitnější kádr. S tím roste ale také očekávání naše i fanoušků. Chceme se zase o krok posunout, což znamená postoupit do semifinále a udělat radost fanouškům i lidem kteří nás podporují," vytýčil jasné plány sportovní manažer HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček. „Vím, že si na sebe vytváříme tlak sami, ale bez toho nejde. Jsou to velké sny, ale věřím, že se nám povede je naplnit. Kádr je kvalitní, ale musíme být pokorní, hned začátek v Litvínově (v pátek 16. září) budě těžký," pokračoval Šimíček. Tipsport extraliga Hokejisté Vítkovic porazili v přípravě podruhé Olomouc Ve Vítkovicích po minulé sezoně skončili brankář Daniel Dolejš (Poruba), útočníci Jan Hruška (Znojmo), Rob Flick, Radovan Bondra a obránci Karel Plášil (Tábor), Ruslan Pedan a Alexej Solovjov. Konec kariéry ohlásil také kapitán Roman Polák. „K hokeji změny patří. Je mi líto, že skončila taková osobnost, jakou Poly (Polák) bezesporu je a také odchod Sola (Solovjova) je pro nás velkou ztrátou. Máme ale jiné hráče, kteří je věřím dokáží nahradit," podíval se na soupisku trenér Miloš Holaň. Místo Daniela Dolejše zaujme místo vedle Aleše Stezky brankář Lukáš Klimeš (Kometa Brno), z Frýdku-Místku se do Vítkovic vrátil bek Daniel Krenželok a obranu posílili také Američan Willie Raskob z Nitry, Slovák Mário Grman (Hämeenlinna) a jeho krajan Juraj Mikuš (Pardubice). Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu v duelu s Brnem. Zprava jsou překonaný brankář Brna Matej Tomek a Rhett Holland z Brna.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Útočnými posilami by měli být další americký hokejista Peter Krieger, jenž v minulé sezoně působil ve Zvolenu, Roman Půček ze Vsetína a především Peter Mueller. Americký ostrostřelec by se měl stát tím podstatným závažím na váhách, které odměří úspěch či neúspěch Vítkovic v nové extraligové sezoně. „Je to velký profesionál, hvězda, střelec, zároveň ale umí i spoluhráče povzbudit a předat jim zkušenosti. Moc se na spolupráci s ním těším," přiblížil Holaň. „Zároveň ale víme, že bez týmu nic neudělá. Věřím, že každý jeden hráč v týmu dokáže zahodit své ego a bude pracovat pro úspěch spoluhráčů," řekl Holaň. Tipsport extraliga Mueller se ukázal hned v prvním zápase za Vítkovice. Peter je snajpr, ocenil třinecký Hudáček