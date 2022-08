Mueller se ukázal hned v prvním zápase za Vítkovice. Peter je snajpr, ocenil třinecký Hudáček

„Věděl jsem, že když to bude čtyři na tři, tak to tam Peter chlustne o tyčky. Zvoní tam ještě teď," smál se po utkání střelec první vítkovické branky obránce Petr Gewiese. Na hvězdný přírůstek do týmu pěl jen samá pozitiva. „Je to špička. Nejlepší hráč v lize. Jsme hodně rádi, že je tady s námi," říkal Gewiese.