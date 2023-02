Velice hořké, smutnil pardubický Růžička a upozornil na spravedlnost hokejového pánaboha

Růžička posílil vítěze základní části na konci ledna z Hradce Králové, kde se neprosadil na postu jedničky. Poprvé se do ostrého zápasu v novém dresu dostal až v Liberci, kde dostal příležitost místo Romana Willa.

„Cítil jsem se dobře. Už tady nějaký čas jsem, a chtěl bych poděkovat všem klukům do kabiny, že mě skvěle přijali. Užívám si to a je pro mě velkou ctí, že tady s nimi můžu být. I zápas jsem si užil, ale bohužel tady na konci je to velice hořký," připustil 26letý brankář, který si pod Ještědem připsal 19 zákroků.

„Věřil jsem si, myslím, že nám výborně fungovala komunikace vzadu. Čtyřicet minut jsme podali výborný výkon, hokej se však hraje na šedesát," dodal.

Foto: Vít Černý, ČTK Puk je za zády pardubického brankáře Jana Růžičky. Liberec se ujal vedení.Foto : Vít Černý, ČTK

Shodou okolností předtím se naposledy v nejvyšší soutěži představil rovněž na ledě Bílých Tygrů. V lednu s Mountfieldem pod Ještědem padl také, 1:3. „Pozice v týmu byly úplně jiný, ale v konečném důsledku to my gólmani máme hrozně jednoduchý. Jak se vhodí puk, jsme tam jen my a kotouč a nálada týmu jde tak nějak mimo nás. Jsme takový malinký tým v týmu. Ale šlo o zápas jako každý jiný a šel jsem do toho s tím, že chci dát klukům co největší šanci vyhrát. Bohužel se to nepovedlo," porovnal Růžička.

Vítěz základní části doplatil v Liberci na start do třetí třetiny, kdy inkasoval tři branky během 155 vteřin a byl zralý volat „155". „Po dvou třetinách byla remíza asi spravedlivá, hrál se urputný play off hokej. Bohužel třetí třetina nám celkově nevyšla. Šli jsme do čtyřminutového oslabení, Liberec hned na začátku první využil, což jim dodalo krev do žil a bohužel proměnili i druhou," zhodnotil a soupeře ocenil.

„Je vidět, že bojují o čtyřku a bylo to cítit od prvního momentu. Hrabou jeden pro druhého a nám nezbývá nic jiného než jim pogratulovat."

Hledala se Pardubicím naopak motivace jako již jistému vítězi základní části hůře? „Podle mě je to hrozně zrádné, že máme něco v kapse, že už se nemusí makat. Hokejový pánbůh je spravedlivý a štěstíčko by se taky v první sérii nemuselo přiklonit na naši stranu. Myslím si, že motivace k tomu podat dobrý výkon a bojovat za tým by měla být za jakékoliv situace stejná," poznamenal.