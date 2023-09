Velký návrat Vítkovic. Lakatoš řval na celý zimák, Kalus v poslední minutě dvakrát nabíjel

„Takový stav (3:1) si už musíme pohlídat a dohrát nějakým způsobem do konce. Jsme rádi za vítězství, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a každého bodu si ceníme, ale v tomhle zápase jsme jeden ztratili,“ zdůraznil třinecký asistent Vladimír Országh.

Velký podíl na málo vídaném návratu Vítkovic do utkání měl předbrankový bojovník Marek Kalus, autor dvou gólových nahrávek v poslední minutě třetí třetiny. Nejprve při vyloučení Adama Poláška dloubnul puk po střele Dominika Lakatoše obránci Stuartu Percymu, který v čase 59:27 snížil na rozdíl jedné branky. „Ještě, že to pravidlo, kdy se vylučuje hráč, který přidrží puk u mantinelu, je. Dost nám to pomohlo,“ pousmál se Kalus.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Třinec - Vítkovice 3:2 (60. Percy)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Ostravský rodák Polášek, který zažil poprvé v kariéře derby z druhé strany, své vyloučení za zdržování moc nechápal. Puk v souboji u mantinelu přidržel holí jen malou chvíli, přesto dostal trest. „A teď už je to asi i jedno. Rozhodčí mi vysvětlili, že dvě minuty do konce jim stačí, že se puk jednu sekundu nehýbe a pak už si mohou foukat, jak chtějí,“ krčil rameny urostlý bek.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Třinec - Vítkovice 3:3 (60. Lakatoš)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Gól v oslabení nebyl jedinou pohromou pro domácí. Vteřinu před koncem třetí části znovu po důrazném souboji a nahrávce Kaluse srovnal na 3:3 vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. „Slyšel jsem Lakyho, jak na mě řve z druhé vlny a dával jsem mu ten puk doprava decakto naslepo,“ svěřoval se Kalus.

„Čekal, kdy na mě ten puk vyplave. Řval jsem na celý zimák a doufal, že mě (Kalus) uslyší. Slyšel, posunul mi to, a moje práce byla to uklidit. Díkybohu se tak stalo. On je kolem té branky perfektní. Prokazoval to minulou sezonu, je to tak i teď. Na brankovišti to umí, patří v tom mezi nejlepší hráče v extralize. Jsme rádi, že ho máme,“ ocenil přínos Kaluse Lakatoš.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Třinec - Vítkovice 4:3 pp (64. Hudáček)Video : Tipsport Extraliga / BPA