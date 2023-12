Veřejně to nejde publikovat! Angažmá ve Spartě je pro mě velké zklamání, přiznává trenér

„Byl jsem nabitý vším dobrým, (v Budějovicích) se všechno dařilo a přišla Sparta. Vracel jsem se do ní s pocitem nedodělané práce. To druhé místo, kterým jsem končil, jsem chtěl překlopit v to první,“ připomíná Martinec v pořadu Příklep na Sport.cz svůj do té doby poslední ročník ve Spartě na postu sportovního manažera, kdy Sparta v roce 2016 podlehla až ve finále play off Liberci.