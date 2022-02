Domácím vyšel vstup do utkání a již ve druhé minutě otevřel skóre pohodlnou dorážkou Kindlovy střely před brankou nekrytý Suchý. Další nápor hosté přečkali a vrátili se do hry díky dvěma vyloučením Mertla. Zakončení Fronka do zcela odkryté branky ještě stačil Pavlát skvěle vyrazit, ale ve 14. minutě už plzeňský gólman nemohl zareagovat na Zdráhalovu šikovnou teč Hrbasovy střílené přihrávky.