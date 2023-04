Vést tým v play off jako kapitán jsem si ani nepředstavoval, říká Lakatoš

„Doteď jsem tu čest neměl a nikdy by mě nenapadlo, že bych jím někdy mohl být," svěřuje se hokejista, jenž na konci základní části převzal céčko od Lukáše Krenželoka. A už mu zůstalo. „Seběhlo se to tak, v kabině se to pořešilo a bylo to spíše Lukášovo rozhodnutí. Prostě to tak je. Mám tu zodpovědnost a musím to na ledě vracet," říká Lakatoš.

Ze sestavy Vítkovic je to často právě on, kdo zápas nejvíce prožívá. Musí své emoce hodně krotit? „Můžu se jako kapitán bavit s rozhodčími a snažím se, aby to bylo slušně. Někdy v emocích ale zazní slova, která bych neměl říkat. Ale to k tomu patří," usmívá se Lakatoš.

Vítkovičtí základní část sezony zakončili na druhém místě, Hradec Králové byl čtvrtý. Ve vzájemných zápasech byli v základní části úspěšnější ale Východočeši (3:2 po nájezdech, 2:5, 4:3 v prodloužení a 5:2). „Budou to stejná utkání, stejná série jako ta s Brnem. Bude to tvrdé, boj až do konce," myslí si Lakatoš.

Foto: Václav Šálek, ČTK Hráči Vítkovic se radují z vítězství.Foto : Václav Šálek, ČTK

Vítkovice se s Hradcem Králové ve vyřazovací části soutěže potkávají úplně poprvé. „Mají výborné bruslaře, hrají hodně pospolu, dokážou si vyhovět. Koukal jsem na sérii s Libercem a byli v ní velmi dobří. Nicméně my hrajeme jiný styl hokeje než Liberec a myslím, že bude pro ně nepříjemný," má jasno kapitán Vítkovic.

A hned přidal, co by mělo na soupeře v semifinále platit. „Vždycky je výhoda dát první gól, v play off stoprocentně. Ale základem úspěchu jsou gólmani. My máme skvělého Aleše Stezku, který nás drží v těžkých chvílích a můžeme se o něj opřít," připomíná Lakatoš.

Extraliga bude mít jednoho nečekaného finalistu. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Hradečtí začali sérii s Libercem v brance s Finem Henri Kiviahem, kterého ale po úvodní porážce vystřídal Matěj Machovský a další porážku nedopustil. Východočeši vyřadili Liberec 4:1 na zápasy. „Každý máme nacvičenou nějakou tu střelbu, kam se nám střílí nejlíp a co je pro nás nejpřirozenější. Určitě nám pomůže i trenér gólmanů (Martin Falter), který udělá rozbor na jednotlivé gólmany a poradí nám," hledá Lakatoš recept na opavského odchovance Machovského.