Vím, jaká jsou očekávání, řekl po vítězné premiéře pardubický útočník Sedlák

Svým pohybem na sebe poutal Sedlák pozornost od úvodního střídání. "Nevěděl jsem, co očekávat. Zároveň vím, jaká jsou očekávání ode mě, tak jsem byl trochu nervózní. Myslím, že na první zápas to dopadlo dobře. Ve třetí třetině mi trochu docházely síly, mohl jsem ujet. Kdybych byl čerstvý, tak by se mi to povedlo. Byly tam nějaké nepřesnosti, ale to bude jen lepší," popisoval v rozhovoru s novináři své první dojmy z utkání.