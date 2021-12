Vítězný gól překvapil brankáře i střelce. Chtěl jsem puk hlavně dostat co nejdál, svěřoval se Čerešnák

Nikoli Martin Růžička, Erik Hrňa či Andrej Nestrašil. Třinec střelecky táhne autor pěti branek v posledních pěti utkáních Tomáš Kundrátek. Do plzeňské branky se třinecký bek trefil dvakrát, k bodům to ale nestačilo. Škodovka na ledě mistra vyhrála 3:2 poté, co rozhodující gól vstřelil třináct vteřin před třetí sirénou nahozením z vlastní třetiny Peter Čerešňák.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Plzně se radují z góluFoto : Jaroslav Ožana, ČTK

Článek „Dohrávali jsme oslabení, a když jsme vyhráli buly ve středním pásmu, tak jsem chtěl puk hlavně dostat co nejdál. Letěl na branku, ale docela rovně, takže jsem nepočítal, že by to mohlo být nějak nebezpečné. Že z toho byl gól, překvapilo mě, brankáře i všechny ostatní lidi na stadiónu. Štěstí pro nás, že jsme tím vyhráli zápas, protože body z Třince se lehko nevozí," svěřoval se slovenský obránce Plzně. Domácímu brankáři Kacetlovi se v tu chvíli štěstí naopak obloukem vyhnulo. Proti Plzni prožil podobný příběh jako v lednu doma proti Spartě, kdy Milan Jurčina vyrovnával v 51. minutě utkání střelou přes celé kluziště na 4:4. Tehdy Kacetl dostal šanci svou chybu napravit a po nájezdech se mohl těšit z vítězství, proti Plzni už čas na odčinění kiksu neměl. Neuvěřitelný gól Petera Čerešňáka 👀 Střelou z vlastního pásma rozhodl o výhře @HC_Plzen 13 sekund před koncem 😮 #TELH #TRIvPLZ pic.twitter.com/097V8bSHON — Tipsport extraliga (@telhcz) December 12, 2021 „Takových gólů jsem v kariéře už viděl hodně. To se stane, skočilo to. Káca podává celou sezonu i celý zápas skvělý výkon. Nedali jsme nějaké šance, trefili jsme několikrát brankovou konstrukci. Tam bych viděl větší problém," zastal se brankáře obránce Kundrátek. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Marian Adámek z Třince a Jan Schleiss z Plzně.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Plzeňští si na pořádnou dávku štěstí v zápase 32. kola rozhodně stěžovat nemohli. Kromě kuriózního vítězného gólu, jim domácí pětkrát zacinkali na branku, kterou hájil Dominik Pavlát. „Měl ji dobře postavenou. A kromě toho podal i vynikající výkon, takže velká pochvala pro něj," ocenil Čerešňák. „Třinec hraje náročný hokej, má kvalitní a dobře organizovaný mančaft. Minule jsme prohráli v Pardubicích v nájezdech a chtěli jsme to odčinit. Je velmi náročné odsud odvést body, takže si jich velmi ceníme," popisoval Čerešňák. Tipsport extraliga Indiáni srazili lídra brankou třináct sekund před koncem Slovenský reprezentační obránce si v Třinci dvěma body upevnil pozici nejproduktivnějšího obránce extraligy, třinecký Kundrátek se dvěma trefami prostřílel do čela střelecké soutěže obránců. Třinecký hokejista nejprve v oslabení odrazem od Čerešňákovy brusle vyrovnával na 1:1, na začátku třetí části ranou od modré poslal Třinec do vedení. „I minule dal tuším gól, že? Střílí mu to, ten druhý gól trefil krásně. Šikovný bek, ale... mám ho chválit, když proti nám střílí góly? Trefil to výborně, ale ať je střílí proti jiným týmům," smál se Čerešňák. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Utkání 32. kola hokejové extraligy mezi třineckými Oceláři a Plzní.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Zatímco proti Českým Budějovicím (3:0) se Kundrátek mohl radovat z vítězné trefy, tentokrát na oslavu svých dvou gólů náladu neměl. „Začalo mi to tam padat, mám z toho radost. Jen škoda, že to dnes nepomohlo k vítězství," řekl.

