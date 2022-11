Vítkovice doma řádí dál, odstřelily Pateru? Jsem připravený na všechno, prohlásil trenér Sparty

To byla rána! 🔥 První gól dnešního hracího dne vstřelil Dominik Lakatoš, když využil přesilovku už ve 2️⃣. minutě zápasu a poslal @hcvitkovice do vedení. #TELH #extra30liga pic.twitter.com/NILfmsKVGG

Sparťané dokázali dvakrát dorovnat vítkovické vedení, napotřetí už to nezvládli. „Asi to bude znít blbě, ale tenhle zápas může být tím, který jsme potřebovali. V předešlých tam z naší strany nebylo nic, žádná bojovnost. Tentokrát jsme dřeli, jezdili, makali, ale dvakrát jsme dostali gól v oslabení, zatímco my jsme přesilovku nevyužili. To rozhodlo," říkal obránce Sparty Michal Kempný.