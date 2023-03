Kometa se ubránila dvě minuty ve třech proti pěti. Rozhodující moment, domnívá se Ďaloga

„K nevydařenému duelu jsme si něco v kabině řekli a ukázali si chyby na videu. Jsem moc rád, že druhý den bylo všechno jinak. Výrazně jsme se zlepšili. Díky tomu, že jsme vedli, se dostali do varu naši fanoušci. Pokud takhle budeme pokračovat, máme velkou šanci postoupit," mínil.

Měl značný podíl na vedoucím gólu Komety, když v přečíslení předložil puk před téměř odkrytou branku kapitánovi Zaťovičovi. „Věřil jsem, že to Zaťa stoprocentně dá," usmál se Ďaloga.

Oběma mužstvům chybělo několik hráčů kvůli viróze. Brňané postrádali Kollára, Vincoura či Koblížka. „Je to play off, musíme se s takovými věcmi vyrovnat. Semkli jsme se. Naši mladíci zahráli velice solidně," pochválil Ďaloga třetí formaci složenou z juniorů Boltvana, Zembola a Šalého. Už se těší na pátý čtvrtfinálový zápas, který bude na pořadu v sobotu v Ostravě. „Je možné, že bude klíčový," připustil.

Také kouč Brna Patrik Martinec dal najevo radost z toho, že jeho celek srovnal s vítkovickými hokejisty ve vyrovnané sérii znovu krok. „Oproti úterku, kdy bylo utkání kvůli díře v ledu rozkouskované a neúměrně se protáhlo, to byl diametrální rozdíl. Tentokrát se hrál skvělý duel hodný play off. Nepadlo v něm sice moc gólů, ale diváci se ve vyprodaném hledišti určitě museli bavit. Kvůli takovým zápasům stojí za to sport dělat," říkal v evidentně dobrém rozpoložení.